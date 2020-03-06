«باشاغا» يتفقد غرفة العمليات الميدانية بمنطقة أبوقرين

استمع الوزير إلى شروح حول سير العمليات العسكرية. [داخلية الوفاق]

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الخميس، بزيارة ميدانية لغرفة العمليات الميدانية بمنطقة أبو قرين التابعة لغرفة عمليات تأمين وحماية سرت – الجفرة، التقى خلالها برئيس الغرفة عقيد “حسين الشلتات” وعدد من القيادات العسكرية بالغرفة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الوزير عقد اجتماعاً خلال الزيارة، مع رئيس الغرفة والقيادات العسكرية، وذلك للوقوف على الصعوبات والاحتياجات للغرفة.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات للأوضاع الميدانية داخل المنطقة، والاستعدادات لدحر الميليشيات الخارجية عن الشرعية، وتحرير المناطق التي قامت هذه الميليشيات بالاعتداء عليها، بحسب المكتب الإعلامي بالوزارة.



واستمع وزير الداخلية إلى شروح وافية من قِبل رئيس وأعضاء الغرفة حول سير العمليات العسكرية. محتوى ذو صلة قطر.. ترحب بداعمي وساطة الكويت لحل الأزمة الخليجية وأكد باشاغا بأن حكومة الوفاق الوطني تسعى إلى تقديم كامل الدعم لقوات الجيش التابع لحكومة الوفاق، من أجل تحرير كامل تراب الوطن من هذه الميليشيات، معربا عن تفاؤله بتحرير كامل المناطق من قِبل قوات الجيش الليبي والقوة المساندة له، وفق قوله.

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