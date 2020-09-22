«باشاغا» يتفقد مديرية أمن الجفارة ومركز شرطة النجيلة

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية إلى مديرية أمن الجفارة.

وثمن وزير الداخلية مجهودات مديرية أمن الجفارة في محاربة الجرائم بأنواعها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وعبر الوزير خلال لقائه مدير وأعضاء مديرية أمن الجفارة، عن سعادته بما يشاهده ويسمعه من مجهودات غير مسبوقة في بسط الأمن والأمان داخل منطقة الجفارة والمناطق المحيطة بها، وفق قوله.

وأكد باشاغا بأن مسؤولية الأمن هي مسؤولية جماعية تتطلب تكاثف الجهود للحفاظ على ليبيا وقطع الطريق أمام كافة المتربصين بها.

وأشار الوزير في كلمته إلى أن الأمن مهمة تكاثفية باعتبارها عصب الحياة لقيام الدول والمجتمعات وتطورها.

وقدم الوزير في ختام هذا اللقاء رسالة شكر إلى كافة منتسبي مديرية أمن الجفارة نظير مجهوداتهم في حفظ الأمن والأمان داخل المنطقة.

وزير الداخلية المفوض يزور مديرية أمن الجفارةالجفارة 22 سبتمبر 2020مثمن وزير الداخلية المفوض السيد فتحي باشاغا… Gepostet von ‎وزارة الداخلية الليبية‎ am Dienstag, 22. September 2020

يأتي ذلك في حين، تفقد وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مركز شرطة النجيلة الغربية.

وقام الوزير خلال هذه الزيارة بجولة داخل أقسام المركز استقبله خلالها مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر إلطيف، ورئيس المركز وعدد من ضباط وضباط الصف العاملين بالمركز.

وزير الداخلية المفوض يتفقد مركز شرطة إنجيلة الغربيةالجفارة 22 سبتمبر 2020متفقد وزير الداخلية المفوض السيد فتحي… Gepostet von ‎وزارة الداخلية الليبية‎ am Dienstag, 22. September 2020