«باشاغا» يجتمع بمدير إدارة المرور والتراخيص

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، اجتماعًا صباح اليوم الخميس بديوان الوزارة، بمدير إدارة المرور والتراخيص عميد “الصديق الشيباني” وبحضور مسؤولين من الإدارة.

اجتمع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، اليوم الخميس بكل من مدير إدارة المرور والتراخيص عميد “الصديق الشيباني” وبحضور مسؤولين من الإدارة.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية مناقشة سير العمل بالإدارة والمشاكل والعراقيل التي تواجهها وإيجاد الحلول لها.

وحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للوزارة، أستمع الوزير لشروح من قبل مدير الإدارة حول عمل إدارة شؤون المرور والتراخيص والجهود التي يقوم بها منتسبيها في تأدية المهام المنوطة بهم في حفظ الأمن والحفاظ على السلامة المرورية بالطرقات العامة للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.