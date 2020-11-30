«باشاغا» يجتمع بمسؤولي مصلحة الجمارك

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، اجتماعًا صباح اليوم الاثنين بديوان وزارة الداخلية، مع نائب رئيس مصلحة الجمارك و مدير إدارة الشؤون الفنية ومدير مكتب عام مصلحة الجمارك.

اجتمع وزير الداخلية المفوض “فتحي باشاغا” اليوم الاثنين بكل من عميد إمحمد الشيباني نائب رئيس مصلحة الجمارك وعميد سالم البصير مدير إدارة الشؤون الفنية وعميد هشام الفطيس مدير مكتب عام مصلحة الجمارك.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك في تأمين المنافذ بالدولة, ومنع عمليات التهريب وإدخال البضائع الغير قانونية.

ونقلل المكتب الإعلامي بالوزارة، تأكيد الوزير على التعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بهذه المنافذ بما يتماشى مع القوانين واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير, ومنع حدوث أي خروقات أمنية بها بما يضمن الحفاظ على أمن وصحة المواطنين, ومناقشة عدد من المواضيع التي تهم وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك.