«باشاغا» يجتمع بنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

اجتمع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، صباح اليوم الخميس، بنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار “ضوء منصور” وبحضور رئيس إدارة القانون بالمجلس المستشار “محمود محمد” والمستشار القانوني بالوزارة “المرغني الربع”.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع الذي عُقد بديوان وزارة الداخلية تناول فتح أفاق التعاون الأمني والقضائي بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بالمجالات والأعمال القانونية والأمنية, وكذلك دور وزارة الداخلية في مساعدة الأجهزة القضائية في تنفيذ الأحكام القضائية.

وأوضح الوزير إلى أن السلطة القضائية تعد من أهم ركائز الدولة الحديثة التي يسودها القانون ويلجأ إليها الجميع لصون الحقوق وحماية الحريات.

وأشار الوزير إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يعد من أحد السلطات الـ3 بالدولة والتي تمتلك كل سلطة فيها وظيفة معينة لتسيير الوظائف بانسجام دون أن يتم تركز على مركزية واحدة.

ومن جهته أشار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو سلطة قضائية مستقلة, تتولاها المحاكم والنيابات وتمثيل دورها في فصل المنازعات.