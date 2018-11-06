باشاغا يدعو إلى تعاون مثمر مع كوريا الجنوبية في كافة المجالات والأمنية خاصة

أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا اهتمام وحرص الوزارة على سلامة وأمن كافة الكورين المتواجدين في ليبيا وعلى مقار الشركات والمؤسسات العاملين بها.

وقال الوزير خلال لقائه نائب وزير شؤون الكوريين الجنوبيين بالخارج إن الوزارة تولي إهتماماً كبيراً بقضية اختطاف المهندس الكوري المدة الماضية وحرص ومتابعة حكومة الوفاق الوطني لإنهاء هذه القضية وقفل الملف في أقرب وقت ممكن.

ودعا باشاغا خلال اللقاء الوزير الكوري إلى تعاون مثمر بين البلدين في كافة المجالات وخاصة الأمنية منها، وأبدى الأخير رغبة بلاده في التعاون مع الجانب الليبي في المجالات كافة ومنها المجال الأمني.