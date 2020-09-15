«باشاغا» يستعرض أوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان الوزارة في طرابلس، سفير دولة فلسطين لدى ليبيا.

وأعرب سفير دولة فلسطين في هذا اللقاء عن امتنانه العميق بحفاوة الإستقبال البالغة التي أستقبل بها بديوان الوزارة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالداخلية.

هذا ونوقش خلال اللقاء عدة موضوعات تهم الأشقاء الفلسطينيين المقيمين في ليبيا، وفي هذا الشأن أوضح السفير بأن الجالية الفلسطينية المتواجدة بليبيا تشعر بالراحة والاطمئنان وهم في بلدهم الثاني ليبيا وبين إخوتهم ولم تسجل أية مضايقات بحقهم طيلة مدة أقامتهم بليبيا، شاكراً المجهودات الأمنية التي تبذلها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

من جانبه أوضح وزير الداخلية للسفير بأن حكومة الوفاق الوطني قد أصدرت تعليماتها إلى الجهات المعنية التي تقضي باستمرار منح الأشقاء الفلسطينيين المقيمين بليبيا المزايا المقررة والمتمثلة في حق الإقامة والتعليم والعلاج والتقدم للعمل والحصول على رخص مزاولة العمل والمهن والحرف بمختلف أنواعها.