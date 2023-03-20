«باشاغا» يستعرض اقتراحات تُساهم في انخفاض الأسعار

عقد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب وزير الاقتصاد والتجارة فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، اجتماعاً بديوان رئاسة الوزراء في مدينة سرت، مع رئيس وأعضاء لجنة رصد أسعار السوق المحلي.



واطلع باشاغا في مستهل الاجتماع، على سير عمل اللجنة واجتماعاتها السابقة في رصد الأسعار التي كانت متباينة لعدة أسباب أبرزها قرارات حكومة الوحدة الوطنية واستغلال سيطرتها على بعض البلديات بالقوة واحتكار فتح الاعتمادات المستندية على شركات معينة مما أدى إلى مضاربة في أسعار السلع المحتكرة، وضعف فعالية الرقابة من قبل الأجهزة المختصة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

بدوره رحب رئيس اللجنة بقرار رئيس الوزراء بتكليف رئيس لجهاز الحرس البلدي وذلك لدور الجهاز بمعية مراقبات الاقتصاد في متابعة الأسعار والحد من المضاربة وارتفاع الأسعار، كما ثمن رئيس اللجنة دور رئيس الحكومة في توفير الأعلاف الذي يتطلع أن تساهم في الأيام القادمة بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن.

كما اقترح أعضاء اللجنة بعض الحلول الذي ستساهم في انخفاض الأسعار وقدموا مقترحاً بها من ضمنها اعتماد البطاقة التموينية لمحدودي الدخل، وتخفيض بعض الرسوم الجمركية لأسعار السلع الضرورية، وإعادة تفعيل بطاقة الرخص المتجولة.

وفي ختام حديث أعضاء اللجنة، أثنوا على الدور الكبير الذي قام به وزير الاقتصاد والتجارة في إعادة تفعيل مراقبات الاقتصاد وذلك بمخاطبة الجهات القضائية والرقابية في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف الليبية وإرجاع كافة صلاحيات المراقبات في ممارسة دورهم المنوط بهم في استصدار الرخص ومراقبة الأسعار والذي عرقلت بقرارات حكومة الوحدة الوطنية.

هذا وأكد باشاغا على ضرورة عمل اللجنة في رصد السوق المحلي، مؤكداً ضرورة إعادة تفعيل مراقبات الاقتصاد وأن تقوم بدورها الفعال والرقابي والتواصل مع مكاتب التجارة الداخلية ووحدة الأسعار في المراقبات.

كما قام رئيس الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري بإحاطة حول آلية عمل الحرس البلدي، مشيراً إلى أن فروع الحرس البلدي في كامل ليبيا مستعدة للعمل مع مراقبات الاقتصاد والتجارة في البلديات وأداء دورها الرقابي والضبطي على المخالفين والمضاربين في الأسعار.

ووجه رئيس الحكومة وزير الاقتصاد والتجارة تعليماته لرئيس الحرس البلدي والمراقبين بالبدء الفوري في متابعه الأسعار في السوق المحلي وضبط المخالفين للحد من ارتفاع بعض السلع، كما استلم كافه المقترحات من اللجنة وأعطى تعليماته للمختصين بدراستها و تجهيزها.