«باشاغا» يستعرض الأوضاع الأمنية بمدينة الزنتان

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، مع مدير أمن الزنتان، وبحضور عضو مجلس النواب عن مدينة الزنتان.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء تركز على مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه بلدية الزنتان وخاصة الأمنية منها.

وطالب مدير أمن الزنتان الوزير بتوفير الإمكانيات والتجهيزات الأمنية التي تُساعد رجل الأمن في بسط الأمان داخل المدينة.

كما استعرض مدير أمن الزنتان عدد من المواضيع التي تهم منتسبي المديرية من حيث التسويات والترتيبات الخاصة بهم، بالإضافة إلى عدد من المسائل الأمنية الأخرى.

