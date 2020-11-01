«باشاغا» يستعرض المشاكل والعراقيل التي تُواجه طيران الشرطة

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأحد، معاون مدير الإدارة العامة لطيران الشرطة عميد ناصر التركي.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان الوزارة في طرابلس، مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه الإدارة العامة لطيران الشرطة باعتبارها إدارة مهمة ورئيسية من ضمن إدارات ومكونات الوزارة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بداخلية الوفاق.

وثمن عميد التركي خلال اللقاء المجهودات التي يبذلها الوزير للرقي بكافة الإدارات والتطلع لتدريب وتأهيل منتسبيها للقيام بدورهم على أكمل وجه.

هذا ويتوفر جهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية على بعض الطائرات المروحية التي يتم استخدامها لإنجاز مهمات يعترضها الازدحام في حالات الذروة، ونظرا لأهمية هذا المرفق فقد استعرض الوزير، المشاكل والعراقيل التي تواجه الإدارة العامة لطيران الشرطة للترقية كفاءته.

وفي شهر أكتوبر الماضي، قام وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بزيارة إلى شركة “إيرباص” في فرنسا.

وتأتي الزيارة بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.

وأجرى الوفد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي الشركة للاستفادة منها في مجال الطيران، وإمكانية التعاقد معها لتزويد الوزارة بعدد من الطائرات لاستعمالها في عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومراقبة السواحل والحدود، وللرفع من قدرات ومهارات طيران الشرطة الليبية.

يُشار إلى أن إيرباص ساس (بالإنجليزية: Airbus SAS)‏، هي شركة صناعة الطائرات التابعة لشركة EADS، الشركة الأوروبية للصناعات الجوية، ويقع مقرها في تولوز بفرنسا، وهي ذات نشاط كبير في جميع أنحاء أوروبا، حيث تنتج ما يقرب من نصف طائرات العالم النفاثة.