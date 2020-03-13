«باشاغا» يستعرض جهود الحكومة البريطانية لإحلال السلام في ليبيا

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية ستيفاني القاق.

وفي مستهل اللقاء شكرت ستيفاني الوزير بزيارته للملكة المتحدة، ومقابلة عدد من المسؤولين بالحكومة البريطانية، وأثنت على سعيه ورحابة صدره في تغطية عدد من الجوانب مع المسؤولين البريطانيين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.

كما أطلعت ستيفاني الوزير على آخر الجهود المبذولة من قِبل الحكومة البريطانية بخصوص إحلال السلام في ليبيا، مؤكدة على عزم المملكة المتحدة على دعم الاستقرار في ليبيا.