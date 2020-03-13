ليبيا

«باشاغا» يستعرض جهود الحكومة البريطانية لإحلال السلام في ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 14 مارس 2020 - 00:02
حجم الخط
طباعة
ليبيا
بريطانيا عازمة على دعم الاستقرار في ليبيا. [داخلية الوفاق]

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية ستيفاني القاق.

وفي مستهل اللقاء شكرت ستيفاني الوزير بزيارته للملكة المتحدة، ومقابلة عدد من المسؤولين بالحكومة البريطانية، وأثنت على سعيه ورحابة صدره في تغطية عدد من الجوانب مع المسؤولين البريطانيين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.

محتوى ذو صلة
بريطانيا.. تبحث عن متطوعين لتجربة لقاح كورونا مقابل 3500 إسترليني

كما أطلعت ستيفاني الوزير على آخر الجهود المبذولة من قِبل الحكومة البريطانية بخصوص إحلال السلام في ليبيا، مؤكدة على عزم المملكة المتحدة على دعم الاستقرار في ليبيا.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق