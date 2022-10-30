«باشاغا» يستعرض خطة تنشيط عجلة الاقتصاد

أجرى رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، مباحثات مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي محمد سالم الحبري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، اليوم الأحد، بمقر المصرف في مدينة بنغازي، حول الوضع الاقتصادي التي تمر بالبلاد.



وناقش الاجتماع تأثير الركود الاقتصادي على الاقتصاد الوطني من تحديات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، واستعرض باشاغا خطة حكومته لتنشيط عجلة الاقتصاد وتوفير الخدمات للمواطن في كافة المدن الليبية وسبل تمويلها.

وتطرق الاجتماع إلى قيام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بوضع استراتيجية علمية شاملة لتعديل سعر الصرف لتخفيف المعاناة عن المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء، وتم التشديد على دور هيئة الرقابة الادارية، وغيرها في مراقبة الاعمال التي تقوم بها الحكومة في مختلف المدن الليبية.