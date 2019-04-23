«باشاغا» يستعرض خلال اجتماع بمديرية أمن طرابلس الوضع الأمني في العاصمة وضواحيها

ترأس وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، اجتماعاً أمنياً الثلاثاء، بمديرية أمن طرابلس ضم مدير المديرية وعدد من مدراء إدارات وأقسام ومكاتب المديرية.

واستعرض المشاركون في الاجتماع الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.

من جانبه شدد الوزير على ضرورة الاهتمام بكافة منتسبي مديرية أمن طرابلس وتوفير حاجياتهم اليومية أثناء تأدية أعمالهم.

كما ثمن الوزير الدور الذي تقوم به مديرية أمن طرابلس في هذه الأوقات التي تمر بها البلاد، وفق قوله.



وقدم مدير وأعضاء المديرية شروحاً وافية حول عدد من المواضيع التي تهم المديرية من جهة والمواطن من جهة أخرى.

هذا ورافق وزير الداخلية المفوض صحفيو ومصورو قناة «بي بي سي» الناطقة باللغة العربية.

واستمع الوفد الإعلامي إلى شروح وافية من قِبل أمراء ورؤساء الأقسام التي قام الوفد بزيارتها للاطلاع على الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس.

كما قدم وزير الداخلية شروحاً وافية عن سير العمل الأمن داخل المديرية باعتبارها المركز الرئيسي ومحور أمن مدينة طرابلس وضواحيها.

وأكد باشاغا بأن الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس تسير بشكل جيد ولا توجد أي خروقات أمنية داخل المدينة ومحيطها.