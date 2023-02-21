«باشاغا» يستعرض عمل غرفة الطوارئ في المرج

عقد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة سرت ، مع نائب رئيس الوزراء رئيس غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة علي القطراني.



واطلع باشاغا على نتائج الجولة التي قام بها رئيس وأعضاء غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة المُشكلة من قِبل رئيس الوزراء لمتابعة ما جرى في بلدية المرج من هزات أرضية الأيام الماضية، وأهم الاحتياجات الضرورية الواجب توفرها في هذه الظروف الاستثنائية، وذلك بعد إعلان حالة التأهب القصوى من قبل الحكومة الليبية تحسباً لأي طارئ، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وكان على رأس الاحتياجات التي نوقشت صيانة محطة تحلية مياه بوترابة المغذي الرئيسي لبلدية المرج بمياه الشرب، حيث تم إعطاء الأولوية للبدء الفوري في صيانة هذه المحطة ذات الأهمية القصوى لمدينة المرج وضواحيها.

كما تم التواصل مع الشركة المنفذة لهذا المشروع ودعوة إدارتها للحضور إلى بلدية سرت لإتمام الإجراءات اللازمة بشأن بدء العمل فوراً لتشغيل محطة تحلية مياه بوترابة.