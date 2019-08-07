«باشاغا» يستعرض مع القائم بأعمال سفارة بريطانيا الوضع الأمني في العاصمة

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اجتماعًا الأربعاء، بمقر الوزارة في طرابلس، مع القائم بأعمال سفارة بريطانيا لدى ليبيا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الأمني في طرابلس، حيث أوضح الوزير بأن الوضع الأمني جيد وليس كما يتصور البعض بأن طرابلس بها حرب وحول هذه النقطة، أكد وزير الداخلية على عزم حكومة الوفاق الوطني على دحر من وصفها بـ”مليشيات حفتر” المعتدية على العاصمة طرابلس.

ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة عن الوزير قوله، إن وزارة الداخلية تعمل في ظروف غير عادية الأمر التي يتحتم عليها توفير الأمن والأمان لأهالي العاصمة التي تشهد حياة طبيعية بعيداً عما تتناوله وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية المعادية من تضليل بخطورة الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس.

وأوضح باشاغا بأن بريطانيا تتفهم وضع الحرب الدائرة على تخوم العاصمة طرابلس، بعكس عدد من الدول الأخرى التي تحاول رسم صورة غير حقيقية عن الوضع الأمني داخل طرابلس خاصة وليبيا عامة، وأن المجتمع الليبي لا يوجد به حاضنة للإرهاب وأنه يميل إلى العمل والتجارة وحب الاستقرار، وفق قوله.

ونوه الوزير بأن رغبات الدول الداعمة لعدوان حفتر ستتكسر على تخوم العاصمة طرابلس لأن هناك معتدي رغم أن الليبيين كانوا ينتظرون المؤتمر الوطني الجامع بفارغ الصبر إلا إنهم وجدوا أنفسهم أمام حرب تشن على العاصمة، مستغرباً سكوت الاتحاد الأوروبي حول ما حدث في مدينة مرزق من قصف وترويع للآمنين هناك.

وشدد باشاغا على عدم قبول مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين داخل طرابلس، موضحًا أن الوزراة ستتعامل مع عديد الدول لمنع الهجرة عبر البحر والقبض على المهاجرين وإحالتهم للقضاء.

من جانبها أكدت القائم بأعمال سفارة بريطانيا لدى ليبيا بأنهم تواقين لزيارة ليبيا للاطلاع على حقيقة الوضع في طرابلس، وهذا نتيجة لترابط العلاقات التاريخية بين ليبيا وبريطانيا والعمل بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين، حسب وصفها.

ودعت القائم بأعمال السفارة كافة الدول الأوروبية إلى اتخاذ موقف موحد إزاء البيانات الصادرة حول الوضع الأمني داخل طرابلس خاصة وليبيا عامة.

وثمنت القائم بأعمال السفارة البريطانية مجهودات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني من أجل بسط الأمن والأمان داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.