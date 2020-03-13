«باشاغا» يستعرض مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني مستجدات العدوان على العاصمة

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتخي باشاغا، اليوم الجمعة، مستشار رئيس الوزراء البريطاني للشؤون الخارجية ديفيد كوري، ونائب مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء ناقش عدد من المواضيع الأمنية، واستعرض آخر المستجدات حول العدوان على العاصمة طرابلس، وإيجاد الحلول السياسية لإنهاء الحرب الدائرة بضواحيها، والتي شنتها عناصر حفتر على العاصمة منذ شهر أبريل من العام الماضي.

ونقل ديفيد كوري تحيات رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسن، مقدرا تعاون حكومة الوفاق الوطني مع الحكومة البريطانية، معربا عن أسى واستياء رئيس الوزراء على الوضع في ليبيا، جراء تدخل قوى إقليمية ودولية في الشأن الليبي والذي ساهم في زعزعة الاستقرار داخلها.

وشكر ديفيد كوري الوزير وحكومة الوفاق الوطني، وذلك على تعاونهم المستمر مع الحكومة البريطانية، مؤكدا على دعم وتعزيز التعاون الأمني مع ليبيا للقطاعات الأمنية من خلال وزارة الداخلية والسيد الوزير.