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«باشاغا» يستعرض مع نائب رئيس البعثة الأممية الأوضاع الإنسانية في العاصمة

عين ليبيا | آخر تحديث: 9 أكتوبر 2019 - 18:16
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استعرض اللقاء أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا. [داخلية الوفاق]
التقى وزيرر الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الأربعاء، بمقر الوزارة في طرابلس، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، أن اللقاء تركز على مناقشة الأوضاع الإنسانية داخل العاصمة طرابلس نتيجة الحرب الدائرة جنوب العاصمة طرابلس.

كما استعرض اللقاء أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، والمشاكل التي تعانيها ليبيا جراء هذا الملف الذي أصبح مصدر قلق للعالم أجمع عامة ولدولة ليبيا خاصة.

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كما تم التطرق إلى عدد من المواضيع التي تهم وزارة الداخلية وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا للشؤون الإنسانية.

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