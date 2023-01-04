«باشاغا» يستعرض نتائج زيارات وزير خارجية حكومته

عقد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت، اجتماعاً مع وزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدّور.



وناقش الاجتماع أداء الوزارة خلال العام 2022 وخطط عملها والبرامج المستهدف تنفيذها خلال العام الجديد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وتطرق الاجتماع إلى عرض الهيكل التنظيمي والإداري المقترح لتنظيم عمل سفارات ليبيا المنتشرة حول العالم، والنظر في تقييم أداء بعض البعثات الدبلوماسية والقنصليات وإعادة هيكلتها، والنظر في المزايا المالية لكل سفارة وقنصلية على حدا، تنفيذاً لخطط الحكومة الليبية الرامية لترشيد الإنفاق العام وتوجيه الصرف نحو الخدمات الضرورية للمواطنين.

كما استعرض الاجتماع ملف العلاقات الخارجية ونتائج الزيارات التي أجراها وزير الخارجية والتعاون الدولي لعدد من البلدان خلال المدة الماضية، ومتابعة تنظيم اشتراك عضوية الدولة الليبية في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الإقليمية والدولية.