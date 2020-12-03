«باشاغا» يستقبل سفير بريطانيا لدى ليبيا

استقبل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، صباح اليوم الخميس سفير بريطانيا لدى ليبيا.

استقبل وزير الداخلية المفوض،اليوم الخميس بديوان الوزارة بطرابلس سفير بريطانيا المعين لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء بحث سبل آفاق التعاون المشترك بين ليبيا وبريطانيا خاصةً في المجال الأمني.

ونوقش ايضا خلال اللقاء الدعم البريطاني لوزارة الداخلية من خلال تدريب الكوادر الأمنية التابعة للوزارة في عدة مجالات أمنية أهمها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة, والاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال العمل الأمني، بالأضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للوزارة، تم خلال هذا اللقاء استعراض الوضع الأمني بليبيا والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في بسط الأمن رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.