«باشاغا» يستقبل سفير تونس لدى ليبيا

استقبل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، سفير جمهورية تونس لدى ليبيا الاسعد العجيلي.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه الدعم الأمني وحلحلة بعض المشاكل المتعلقة بمعبر رأس إجدير البري، بما يضَمن تسهيل إجراءات وحركة عبور المواطنين.

ونوقش أيضاً خلال اللقاء سُبل التعاون بين ليبيا وجمهورية تونس والتأكيد على الترابط بين الدولتين الشقيقتين، والدور الإيجابي لتونس في دعم المسار السياسي والحوار الليبي.

وأعرب السفير التونسي عن سعادة بلاده بنجاح اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية بما يُعزز الاستقرار الأمني.

من جهته أثنى وزير الداخلية المفوض على الدور التي تقوم به جمهورية تونس في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.