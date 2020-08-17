«باشاغا» يستقبل وزيري دفاع تركيا وقطر

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مساء اليوم الاثنين، بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس، كل من وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، ووزير دفاع دولة قطر خالد بن محمد العطية، بحضور أعضاء الوفدين المرافقين للوزيرين ويضمان كل من رئيس الأركان التركي وسفيري البلدين لدى ليبيا وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

وثمن وزير الداخلية الدور التركي والقطري ودعمهما لحكومة الوفاق الوطني الشرعية في ليبيا إبان حرب حفتر على جنوب العاصمة طرابلس وارتكابه جرائم ضد الأمنين والتي ترتقي جرائمه لأن تكون جرائم حرب.

وشدّد الوزير على ضرورة الحذر من الأخطار التي لازالت محدقة بليبيا وبأن الحرب سوف تعود رحاها في أي لحظة. وعبر الوزير خلال لقاءه الوزيرين عن سعادته بهذا اللقاء الذي يُعبر عن أواصر الأخوة والترابط بين الأشقاء في تركيا وقطر، الأمر الذي انعكس بظلاله على توطيد التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا وقطر في كافة المجالات وخاصة الأمنية منها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بداخلية الوفاق. واستعرض باشاغا خلال هذا اللقاء آلية عمل وزارة الداخلية التي تهدف إلى بناء القدرات وإصلاح وتطوير منتسبي الوزارة باعتبار أن الأمن مسؤولية الجميع بالجميع. من جهته عبر وزير الدفاع التركي على سعادته بتواجده اليوم في ليبيا والتي تعني الكثير نظرا لترابط العلاقات الثنائية منذ القدم وتناغم الحضارات مع بعضها منذ سنين ماضية. وقال الوزير التركي في كلمته بهذا اللقاء: “تربطنا بليبيا علاقات قديمة وحضارات فائتة ولن نتخلى عن الليبي في وقت احتاجوا فيه لردع العدوان الغاشم على طرابلس،،، فلابد من استقرار ليبيا وان ينعم الليبيون بخيرات بلدهم ومقدراتها”. وتطلع الوزير التركي إلى توسيع العلاقات الأمنية والعسكرية مع ليبيا بما يخدم المصلحة المشتركة البلدين الصديقين. وأبدى الوزير التركي في كلمته عن رغبة بلاده في دعم ليبيا على كافة الأصعدة وخاصة المجالين الأمني والعسكري. من جهته أكد وزير الدفاع القطري إن العلاقات الليبية والقطرية تسودها المحبة والاحترام والمصالح المشتركة بين أبناء الشعب الواحد. ودعا الوزير القطري في كلمة ألقاها خلال هذا اللقاء كافة الليبيين إلى رأب الصدع وتجاوز هذه المرحلة للوصول بليبيا لبر الأمان.