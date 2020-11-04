«باشاغا» يصل القاهرة في زيارة رسمية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن وصول الوزير فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية بناء على دعوة رسمية من السلطات المصرية.

وأفادت الوزارة بأن الزيارة تأتي في إطار التعاون بين ليبيا ومصر والتحديات المشتركة التي تُواجه البلدين وتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الأمني وتوحيد الجهود لمواجهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة وبما يحفظ الأمن القومي المشترك بين ليبيا ومصر.

وأعرب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عن بالغ تقديره لمصر قيادة وحكومة وشعباً على هذه الدعوة والتعاون البنّاء في مجال تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا.

وأكد باشاغا بأن وزارة الداخلية تتطلع دوماً للعمل الدؤوب بما يعزز العلاقات الإستراتيجية والمتميزة مع الشقيقة مصر بما يحفظ أمن واستقرار البلدين و يحقق الرفاه والإزدهار للشعبين الليبي والمصري الشقيقين.