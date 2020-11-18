«باشاغا» يصل باريس في زيارة رسمية

وصل وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية.

وأفادت وزارة الداخلية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه بناء على دعوة من السلطات الرسمية بالجمهورية الفرنسية، يُجري فتحي باشاغا زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس يلتقي خلالها بالقيادات الأمنية والسياسية بفرنسا، بالإضافة إلى لقاء مجموعة من الشركات المتخصصة في المجالات الأمنية.

وتأتي هذه الزيارة لتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الأمني بين دولة ليبيا والجمهورية الفرنسية، و خصوصاً في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتدريب في العديد من التخصصات ذات العلاقة بالعمل الأمني، بحسب الوزارة.