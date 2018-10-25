باشاغا يضع السفير الكوري في صورة الوضع الأمني في ليبيا

أوضح وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا أن حكومة الوطني أولت اهتمامها حادثة إختطاف المهندس الكوري الجنوبي في ليبيا خلال المدة الماضية وتابعت الملف الذي يتصدر أولويات العلاقات الثنائية بين البلدين.

حيث جاء ذلك خلال إستقبال الوزير لسفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا تشو سونغ سو بمقر الوزارة بطرابلس صباح اليوم الخميس.

كما شدد الوزير خلال اللقاء على أن ملف إختطاف المواطن الكوري يعد من أولويات وزارة الداخلية التي تعتبر عصب الدولة وعمودها الفقري، داعياً كافة الشركات الكورية إلى العودة للعمل داخل ليبيا لإستكمال المشاريع المتوقفة في كافة المجالات، ومشيراً إلى الترتيبات الأمنية التي تم التوقيع عليها مؤخراً من أجل حماية المواطنين والأملاك العامة والخاصة وإستتباب الأمن داخل ربوع الوطن.

هذا وطمأن الوزير السفير الكوري بأن وزارة الداخلية بصدد إعداد خطط أمنية لحماية مواطني ومقرات كافة الشركات العاملة داخل ليبيا وخاصة الكورية.