«باشاغا» يعتمد لائحة الانتخابات البلدية

عقد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الحكم المحلي أبوبكر مصادف.



وناقش الاجتماع احتياجات البلديات من أبواب الميزانية من الباب الثاني والثالث للتنمية، وآلية عمل الحرس البلدي داخل البلديات ووضع حلول لبعض الإشكاليات التي تعرقل عمله، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه الشركات العامة للنظافة من حيث التجهيزات وبعض الإشكاليات الإدارية.