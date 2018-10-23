باشاغا يعد الشكشاك بتفعيل جهاز الشرطة في تاورغاء قريباً

أعلن رئيس المجلس البلدي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك أن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا سيعطي تعليماته خلال المدة القادمة بتفعيل مركز شرطة ومكتب هيئة السلامة والجوازات بمدينة تاورغاء.

حيث جاء ذلك خلال إستقبال وزير الداخلية المفوض له صباح أمس الاثنين بمقر الوزارة بطرابلس.

من جهة أخرى أوضح الشكشاك عقب اللقاء بأنه وجه دعوة لوزير الداخلية لزيارة مدينة تاورغاء للإطلاع على الأوضاع الأمنية داخلها وتفعيل عدد من المرافق الأمنية داخلها.

يُذكر أن مدينة تاورغاء قد أعلنت في أكثر من مناسبة سابقاً عن حاجتها لتفعيل مركز الشرطة في المدينة لتأمينها، وذلك بعد أن عاد الأهالي إلى مدينتهم.