«باشاغا» يعقد اجتماعاً موسعاً بالقيادات الأمنية في وزارة الداخلية

ترأس وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً بالقيادات الأمنية بوزارة الداخلية، وبحضور رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة فيروس كورونا الدكتور خليفة البكوش, وبحضور عدد من ضباط وضابطات الوزارة.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة، عن باشاغا تأكيده، خلال كلمة ألقاها بالاجتماع على ضرورة تكاثف الجهود بين جميع المكونات الأمنية بالوزارة من أجل إنجاح سير العمل الأمني والتعاون مع الجهات الصحية بالدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ووضع الخطط وتشكيل اللجان بكافة مديريات الأمن بالمناطق والتعاون بينهم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، واحترام القانون وفرض هيبته.

وطالب الوزير بضرورة الضبط والربط بين كافة أعضاء هيئة الشرطة والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن وأداء الرسالة الأمنية على أكمل وجه واحترام حقوق الإنسان في هذا الشأن، موضحاً بأن وزارة الداخلية تقع على عاتقها مسؤولية جسيمة من أجل حفظ الأمن وحماية المواطنين.

ومن جهة أخرى تطرق رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة فيروس كورونا إلى الحديث عن هذه الجائحة التي تمر بها أغلب دول العالم، حيث أدلى بأن الوضع الصحي في ليبيا هو أقل خطر من بعض الدول الأخرى ولكن يجب التقيد بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامة المواطن، مشيراً إلى أنه سيتم التعاون بين وزارة الداخلية واللجنة الاستشارية بشأن مكافحة جائحة كورونا.

وعلى إثر ذلك، أُعطِيت الكلمات للحضور لإبداء الاستفسارات والتساؤلات حول عدد من المواضيع وكانت في مستوي المسؤولية الأمنية.

كما تخلل الاجتماع عرض مرئي يوضح الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية لمكافحة جائحة كورونا.