«باشاغا» يفتتح اجتماع اللجنة البارالمبية الليبية

افتتح رئيس الحكومة الليبية المٌكلف فتحي باشاغا، اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء في مدينة سرت، الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية للجنة البارالمبية الليبية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وممثلين عن جميع المدن الليبية.



وأعرب باشاغا عن سعادته بعقد هذا الاجتماع في مدينة سرت خصوصا أنه جاء بعد تعذر عقده في السنوات الماضية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما أشاد رئيس الحكومة بدور اللجنة و عملها طول السنوات الماضية رغم الصعوبات التي واجهتهم بسبب الإهمال وعدم إعطاء هذه الفئة من المجتمع حقوقها، معرباً عن فخره الشديد بالأبطال الذين جمعوا الميداليات في جميع المحافل التي مثلوا فيها ليبيا.

وأكد باشاغا أن الحكومة الليبية ستدعم وتساند اللجنة البارالمبية لأداء عملها وذلك لمواصلة إنجازاتها من خلال الأبطال الليبيين من هذه الفئة المتميزة.

بدوره أعرب رئيس اللجنة البارالمبية الليبية خالد الرقيبي، عن سعادته بعودة اجتماعات الجمعية العمومية للجنة بعد سنوات من تعذر انعقادها، كما تقدم بالشكر الجزيل لرئيس الحكومة لاهتمامه الكبير بفئة ذوي الإعاقة والتي كان آخرها تجوابه السريع لعقد هذا الاجتماع داخل مدينة سرت بعد إهمال كل الجهات الأخرى التي تواصلوا معاها والدليل الآخر على ذلك هو وجوده بينهم اليوم في حضوره لانطلاق أعمال هذا الاجتماع.