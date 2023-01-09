«باشاغا» يفتتح قسم الأطفال بمستشفى ابن سيناء في سرت

افتتح رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، رفقة وزير الخارجية حافظ قدور، اليوم الاثنين، قسم الأطفال بمستشفى ابن سيناء في مدينة سرت، بعد استكمال أعمال الصيانة، بحضور عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومدير المستشفى ورئيس جامعة سرت.



وأجريت أعمال هذا المشروع تحت إدارة وإشراف لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية المنشأة بقرار مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، بطاقة استيعابية قدرها 50 سريراً بعد سنوات من الإهمال نظرا للظروف التي واجهتها مدينة سرت على مر السنوات السابقة.

وأكد باشاغا على الاستمرار في استكمال مشاريع لجان الأزمة لما لها من أولوية وأهمية وما تُحققه من كم الفائدة والخدمات للمواطنين خصوصاً في القطاع الصحي والخدمي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.