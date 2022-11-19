«باشاغا» يفتتح مؤتمر السياسات العامة للاقتصاد

أقيم بمدينة بنغازي، اليوم السبت، المؤتمر التمهيدي السياسات العامة للاقتصاد والاستثمار والتمويل في ليبيا تحت شعار”نحو هوية مستقبلية راسخة للاقتصاد الوطني” بتنظيم غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي.

وافتُتِح المؤتمر بكلمة رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، التي تحدث خلالها عن التحديات الجسيمة التي تواجهها ليبيا في ظل ما يشهده العالم أجمع من أزمات اقتصادية، وكذلك استمرار حالة الركود الاقتصادي التي تُهدد ليبيا و تثقل كاهل المواطن.

وشدّد بشاغا في كلمته، على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وتحسين القطاع المصرفي للنهوض بالاقتصاد الوطني، وأكد أن الحكومة الليبية ستدعم القطاع الخاص لثقتها بقدرته على تطوير الاقتصاد الوطني.

وعلى إثر ذلك، بدأ عرض الورقات البحثية للمشاركين في هذه المؤتمر والتي تتناول عدد من القضايا والمواضيع التي تهم الاقتصاد الليبي وكيفية معالجة المشاكل ووضع الحلول لها.

وشارك في المؤتمر رئيس الحكومة الليبية وزير الاقتصاد والتجارة المكلف فتحي باشاغا، ونائب رئيس الوزراء سالم الزادمة، وعضوي مجلس النواب بدر النحيب وسعيد مغيب، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الليبية، ورئيس المجلس التسيبري لبلدية بنغازي صقر أبوجواري، وبحضور وفود من غرف التجارة (سبها، الزنتان، طرابلس، مرزق، درنة، البيضاء، مصراتة)، وعدد من الأكاديميين والمسؤولين والمهتمين بالاقتصاد.