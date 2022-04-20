«باشاغا» يكشف عن إمكانية تعويض نقص النفط الروسي شريطة دعم الإستقرار

كشف رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا لصحيفة عن إمكانية تعويض النقص النفطي الروسي شريطة دعم الاستقرار في البلاد.

باشاغا وفي حديثه مع صحيفة ديلي تليغراف البريطانية، أعرب عن سعي حكومته لإخراج مرتزقة فاغنر الروسية وإحلال السلام والاستقرار والديمقراطية في ليبيا.

وأشار باشاغا أنّه يمكن تحويل ليبيا إلى دولة بارزة وركيزة في المجتمع الدولي مقابل المساعدة لإعادة إعمار البلاد، واصفا في الوقت نفسه دور المملكة المتحدة بأنّه لا يزال ضئيلًا داعيا إيّاها إلى تفعيل نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي لضمان إعادة إعمار البلاد.

ورفض رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فكرة تواجد قوات حفظ السلام لكن ينبغي للغرب المساعدة في تأمين حدود ليبيا ووقف تدفق المهاجرين غير النظاميين.