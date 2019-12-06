«باشاغا» يلتقي الجالية الليبية في قطر

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، بالجالية الليبية المقيمة في قطر.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول أحوال وظروف تواجد هذه الجالية بهذه الدولة.

وعبر أعضاء هذه الجالية عن سعادتهم بهذا اللقاء الذي يجسد الانتماء الوطني لبلادهم، وفق قولهم.

وأعرب أعضاء الجالية عن رضاهم وارتياحهم بدولة قطر ولما لمسوه من معاملة طيبة من قِبل الأخوة القطريين.