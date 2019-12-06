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«باشاغا» يلتقي الجالية الليبية في قطر

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 6 ديسمبر 2019 - 13:40
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تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول أحوال وظروف تواجد الجالية. [داخلية الوفاق]
التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، بالجالية الليبية المقيمة في قطر.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول أحوال وظروف تواجد هذه الجالية بهذه الدولة.

وعبر أعضاء هذه الجالية عن سعادتهم بهذا اللقاء الذي يجسد الانتماء الوطني لبلادهم، وفق قولهم.

وأعرب أعضاء الجالية عن رضاهم وارتياحهم بدولة قطر ولما لمسوه من معاملة طيبة من قِبل الأخوة القطريين.

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وإجابة عن سؤالهم بشأن الأحوال في ليبيا، طمأن وزير الداخلية أعضاء الجالية بأن الأمور والأحوال مستقرة وأن العاصمة طرابلس آمنة والحياة تسير بشكل طبيعي، رغم ما يتردد من أخبار من خلال بعض الأبواق المأجورة، حسب وصفه.

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