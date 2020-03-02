«باشاغا» يلتقي جرحى قوات بركان الغضب في العاصمة التونسية

استمع الوزير لبعض الشكاوى التي وجهها الجرحى. [داخلية الوفاق]

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بعدد من جرحى قوات بركان الغضب في المصحات المختلفة بدولة تونس.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، أن اللقاء يأتي في إطار متابعة أحوال الجرحى الذين أصيبو في معركة الدفاع عن الوطن وعن العاصمة طرابلس.

واستمع الوزير خلال الزيارة لبعض الشكاوى التي وجهها الجرحى بخصوص بعض المشاكل والتحديات التي تواجه عملية علاجهم وإقامتهم بتونس.

وأكد باشاغا بأنه سيعمل جاهدا سواء وفق لمسؤولياته ودوره كوزير للداخلية، أو بصفته عضوا في مجلس الوزراء على أن يتلقى الجرحى العلاج والمعاملة التي يستحقونها نظير التضحيات التي قدموها ودون منة من أحد، وفق قوله.



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