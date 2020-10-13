«باشاغا» يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

استقبل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو.

وأكد باشاغا لرئيس البعثة الأوروبية، بأن ليبيا تتطلع إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي لها في كافة المجالات وخاصةً الخدمية منها.

وشدد الوزير على أن الليبيين يتطلعون إلى قيادة سياسية واحدة تخرج بالبلاد إلى بر الأمان بعيداً عن أي جهوية أو مناطقية.

وأضاف أن وجود مرتزقة الفاغنر في الحقول النفطية أربك المشهد السياسي في البلاد بالرغم من أن روسيا ليست دولة حرة وليس لدينا معها أي عداء سابق أو حاضر.

وتابع باشاغا: “البيئة جاهزة الآن في ليبيا لإعلان اتفاق سياسي يجمع كل الليبيين ولعل نتائج ومخرجات اللقاءات الخارجية بين الفرقاء خير دليل على ذلك وهي فترة تاريخية لليبيا”.

من جانبه أعرب السفير الأوروبي عن أمله في عودة زمام الأمور لليبيين دون أي تدخل خارجي.

وأكد السفير بأن ليبيا بلد أمن وهي ساحة عمل لكافة الجنسيات العربية والأجنبية.

هذا وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى موضوع الهجرة غير الشرعية التي أصبحت مصدر قلق لدول المنطقة بالكامل، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما استعرض الجانبان ملف التعاون الأوروبي الليبي في كافة لمجالات وخاصة التعاون الإيطالي الليبي في ملف الهجرة غير الشرعية.