«باشاغا» يلتقي وزير الدفاع القطري

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر خالد بن محمد العطية، وبحضور وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، بمقر وزارة الدفاع التركية في العاصمة أنقرة.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الداخلية رفقة وفد رفيع المستوى إلى تركيا.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدة قضايا أقليمية ودولية تهم الشأن الليبي والقطري، تعبيرا عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية. هذا وبارك وزير الدفاع القطري الانتصارات التي حققتها قوات حكومة الوفاق الوطني بفضل العزيمة والإصرار لدى قادتها، وفق قوله. وتقدم وزير الداخلية بالشكر للموقف الإيجابي لدولة قطر على وقوفها العادل مع حكومة الوفاق الوطني، إثر تعرض العاصمة طرابلس لعدوان غادر قامت به عناصر حفتر والدول التي دعمته.