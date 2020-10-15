«باشاغا» يلتقي وفداً من أعيان وحكماء ومشايخ بني وليد

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الخميس، وفد من أعيان وحكماء ومشائخ بني وليد.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان الوزارة في طرابلس، استعراض الأوضاع الأمنية داخل مدينة بني وليد والمشاكل التي تعاني منها المدينة وخاصة الأمنية منها، وإيجاد الحلول لها، ومناقشة عدد من الملفات التي تهم المدينة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وطمأن الوزير مسؤولي المدينة على تلبية احتياجات المدينة وخاصة الأمنية والمجاهرة بالأمن داخلها والمحافظة على ارواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد باشاغا على أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني تسعى لدعم كافة المكونات الأمنية التابعة لها بكافة التراب الليبي لتأدية الواجبات الأمنية المكلفة بها في حفظ الأمن وحماية المواطنين، وفق قوله.

وأوضح الوزير بأن ما تمر به البلاد حالياً يحتاج وقفة جادة لمصالحة وطنية شاملة لرأب الصدع بين أبناء الشعب الليبي للخروج بالبلاد لبر الأمان، مؤكداً بأن بني وليد سيكون لها الدور الأكبر في مصالحة شاملة بين كافة المدن والمناطق بليبيا.