«باشاغا» يلتقي وفد حكماء وأعيان ومشايخ «المقارحة»

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، وفد حكماء وأعيان ومشائخ قبيلة المقارحة.

وأكد أعضاء الوفد خلال لقاء الوزير بهم بديوان الوزارة في طرابلس، على ضرورة ترسيخ مبدأ التعاون والمصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين تحت كلمة واحدة ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد طيلة السنوات الماضية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

من جهته رحب وزير الداخلية بهذه المبادرة التي من شأنها قطع الطريق أمام المتربصين وزارعي الفتن ومدبري المكائد بين كافة الليبيين، وفق قوله.

وطمأن الوزير أعضاء الوفد بأن قبيلة المقارحة جزء لا يتجزأ من كافة المكونات والقبائل الليبية دون تمييز أو جهوية.