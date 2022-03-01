«باشاغا» يُؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس القادم

عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور 101 نائباً.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن جلسة اليوم خُصِصَت لاستعراض التشكيلة الحكومية لحكومة فتحي باشاغا.

وبعد التصويت على منح الثقة للحكومة، نالت الحكومة الثقة بـ92 صوتاً، وبذلك عُلِقت جلسة اليوم.

من جانبه أوضح رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، أن العدد الاجمالي للنواب الحاضرين في جلسة منح الثقة للحكومة 101 نائب، 92 نائباً منهم صوتوا بـ(نعم) لمنح الثقة، بالإضافة إلى 13 صوتاً جاءت إلكترونياً.

وأفاد الصافي في تصريحات صحفية، بأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أوضح أن جلسة البرلمان المخصصة لأداء الحكومة لليمين الدستورية، ستتم يوم الخميس القادم الموافق 03 مارس 2022.

وأضاف الصافي، أن جلسة اليمين الدستورية التي ستعقد الخميس المقبل، على تمام الساعة الـ10 والنصف صباحاً بمدينة طبرق، ستكون بحضور كامل التشكيلة الوزارية للحكومة، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع الدولي.