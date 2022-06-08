«باشاغا» يُؤدي زيارة تفقدية إلى مدينة غات

توجه رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا رفقة وفد وزاري، اليوم الأربعاء، إلى مدينة غات، في جولة تفقدية للاطلاع على الأوضاع الأمنية والخدمية.

وكان في استقبال الوفد، رؤساء المؤسسات الرسمية والقيادات الاجتماعية بالمدينة وسط عروض للفنون التراثية.

وصرح باشاغا فور وصوله قائلاً: “يسعدني التواجد بين أهالي مدينة غات اليوم، وأشكرهم على حفاوة الاستقبال. نحن نعي جيداً أن المدينة تحتاج إلى مزيد الاهتمام من الحكومة من خلال تطوير عدد من المرافق وأهمها الصحية. وبالتأكيد سوف تكون هنالك زيارات أخرى وتنسيق مع الوزرات المعنية بالخصوص”.

ورافق رئيس الحكومة خلال الزيارة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الزادمة، ووزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور، ووزير الداخلية عصام أبوزريبة، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات.