«باشاغا» يُؤكد أمام البرلمان البريطاني على حق حكومة «الوفاق» في الدفاع عن العاصمة والدولة المدنية

أكد الوزير على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة. [داخلية الوفاق]

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، بأن حكومة الوفاق تدافع عن ليبيا عامة والعاصمة طرابلس خاصة من أجل دولة مدنية ديمقراطية تضمن حقوق الإنسان وسيادة القانون، والتي ضحى من أجل الشهداء ولازال يضحون لدحر العدوان الذي يشنه حفتر وعناصره على العاصمة طرابلس، وفق قوله.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير أمام البرلمان البريطاني خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى المملكة المتحدة، يلتقي خلالها عدد من المسؤولين.

‫وأثنى الوزير على الدور الذي لعبته ‫المملكة المتحدة‬ في دعمها لحكومة الوفاق الوطني في حربها على تنظيم داعش الإرهابي بسرت عام 2016م وتحرير المدينة، معرباً عن رغبة حكومة الوفاق في الحفاظ على التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين البلدين.

كما أكد وزير الداخلية على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة خاصةً في مجالي الأمن والتجارة بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، والتطلع لدور أكبر من الحلفاء في المملكة من أجل البناء والاستقرار، وضمان مستقبل حر لكل الليبيين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق. محتوى ذو صلة عنصرية.. صاحب مطعم ببريطانيا يطرد زبون وزوجته الصينية

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