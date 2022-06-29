«باشاغا» يُؤكد أهمية المسار الدستوري

اجتمع رئيس الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، عبر تقنية “زووم” بعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة تطورات الوضع السياسي.

وأطلع رئيس الحكومة أعضاء مجلس الدولة، على خطط ورؤية الحكومة، كما أكد على ضرورة الوصول إلى توافق فيما يتعلق بالمسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وصرح باشاغا في هذا الصدد قائلاً: “تبنت حكومتي خارطة طريق تهدف إلى حلحلة الصعوبات التي يمر بها المواطن من خلال توفير الخدمات التي أساسًا التي تدهورت لسوء البنية التحتية وتفشي الفساد المالي والإداري، وتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة ونزيهة”.