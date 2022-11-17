«باشاغا» يُؤكد أهمية دور رجال الأعمال

قام رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّب فتحي باشاغا، بزيارة اليوم الخميس، إلى مقر غرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي.



وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الغرفة ومستشاريه، واطلع باشاغا بصفته وزير الاقتصاد المكلف على ما تقوم به الغرفة من تسيير أعمال التجار، وتفقد التقاسيم الإدارية بها والتي تمتد من الأبيار شرقاً إلى الكفرة جنوباً إلى رأس لانوف غربا.

كما استمع رئيس الوزراء لشرح مفصل حول نشاطات الغرفة داخل ليبيا وخارجها، وتم عرض وثائقي يوضح نشأة وتأسيس الغرفة.

وأكد باشاغا على أهمية دور رجال الأعمال في المشاركة بين القطاع العام والخاص، مشيراً إلى أنه يدرس تشكيل لجنة خبراء اقتصاديين وقانونيين وبمشاركة الغرف التجارية ورجال الأعمال لتقديم مشاريع قوانين تتبناها الحكومة الليبية لتقدمها إلى مجلس النواب لدراستها واعتمادها والتي من شأنها تحديد الهوية الاقتصادية والتجارية للدولة ومعالجة الآثار السلبية للقوانين السابقة لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في بناء الوطن.