«باشاغا» يُؤكد استعداده لدعم جهود التوافق الليبي الليبي

التقى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، في اجتماعين منفصلين عبر الدائرة المغلقة، اليوم الثلاثاء؛ بعدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماعات تأتي لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والإطلاع على عمل لجنة المسار الدستوري.

وأثنى باشاغا على دور الأعضاء الوطني وحرصهم على أداء مهامهم رغم كل الصعوبات ومواصلة عملهم وصولاً إلى توافقات حول المواد الخلافية بالقاعدة الدستورية تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ مجددًا استعداده التعاون بغية الوصول للتوافقات المطلوبة.

كما أكد أعضاء مجلسي النواب والدولة مواصلتهم دعم جهود التوافق الليبي الليبي وأنهم لن يدخروا جهدًا في الاستمرار في هذا المسار والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من خلاله.