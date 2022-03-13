«باشاغا» يُؤكد التزامه بإجراء الانتخابات بحسب الإطار الزمني المتفق عليه

كشف رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا أنّ الحكومة التي شكلها جاءت كنتيجة مباشرة لفشل الحكومة السابقة في إجراء انتخابات شفافة.

وأوضح باشاغا في مقابلة مع مجلة نيوزويك الأمريكية أنّه التزم بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الإطار الزمني المتفق عليه بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، مشيرا إلى أنّه تعهد بعدم الترشح لضمان شفافية الانتخابات وحيادها.

وتابع باشاغا أنّه لن يشارك في أي أعمال عنف وقد ثبت أن الحلول في ليبيا لن تأتي إلا من خلال الاتفاقات السياسية والحوار، موضحا أنّ هناك عدة عوامل تسهم في عدم قدرة ليبيا على التعافي من الأزمة وأهمها افتقارها إلى البنية التحتية في بعض القطاعات.

وأشار باشاغا أنّ التدخل الأجنبي السلبي في بعض الأحيان جعل فترة التعافي في ليبيا أطول بكثير، قائلا «إنّهم ملتزمون بالدفع بليبيا إلى الأمام من خلال إعادة بناء البنى التحتية والتحالفات مع الشركاء الدوليين الذين يمكنهم الدعم».