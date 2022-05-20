«باشاغا» يُؤكد التزامه بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار

تلقى رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، مكالمة هاتفية، من سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولاين هرندل.

وأفاد لاشاغا في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأنه تناقش مع السفيرة البريطانية حول التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه جماعات مسلحة.

وأكد باشاغا خلال المكالمة، التزامه وحكومته بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين، وطالب المجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاه هذه التصرفات.

كما أعرب رئيس الحكومة الليبية عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها المملكة المتحدة في دعم المسار الديمقراطي وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.