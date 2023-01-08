«باشاغا» يُؤكد دعم حكومته للجنة انتخابات المجالس البلدية

افتتح رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، ونائبه علي القطراني وعدد من الوزراء بالحكومة، اليوم الأحد، مقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بمدينة بنغازي، بحضور رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران، وعضو مجلس النواب سعيد امغيب، ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جمال عبد الشفيع.



وثمّن باشاغا في كلمة خلال الافتتاح، عمل اللجنة وجاهزيتها لانطلاق العملية الانتخابية للمجالس البلدية وفق الجدول المُعد باعتبارها الطريق الصحيح لإقامة الدولة، والخروج من الوضع الراهن، مؤكدًا أن الحكومة الليبية ستقف مع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية حتى تحقق هذا الاستحقاق الوطني، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

من جانبه أكد رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران، أن عملية انتخابات المجالس البلدية هي باكورة العملية الانتخابية في ليبيا حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيراً إلى دعم لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها لضمان نجاحها وتحقيق العملية الانتخابية.

بدوره أكد الناطق باسم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، بأن هذه الانطلاقة ما كانت لتكون لولا دعم الحكومة الليبية بتوجيهات ودعم رئيس الحكومة الليبية عبر وزارة الحكم المحلي، حيث تم توفير كافة المتطلبات اللوجستية الخاصة بالانتخابات وفق المعايير الدولية لضمان نجاح العملية الانتخابية، معلناً الانطلاق الفعلي لعمل اللجنة مشيراً إلى أن الانتخابات ستتم في كافة البلديات وفق الخطة الموضوعة.