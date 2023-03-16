«باشاغا» يُؤكد ضرورة الحفاظ على أصول صندوق الإنماء

عُقِد اليوم الخميس، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة سرت، اجتماع مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي العادي الأول للعام 2023، برئاسة رئيس الحكومة الليبية رئيس مجلس أمناء الصندوق فتحي باشاغا، وبحضور أعضاء المجلس المُشكل بقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2022م.



وناقش المجتمعون عدداً من البنود من بينها النظر في الوضع القائم للصندوق وإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق بالإضافة إلى مناقشة التقارير المالية والإدارية الخاصة به.

وخلص الاجتماع إلى إصدار قرار يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق بالإضافة لتكليف مقرر لمجلس الأمناء.

وفي ختام الاجتماع، شدّد رئيس مجلس أمناء الصندوق الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة الحفاظ على أصول الصندوق الثابتة والمنقولة وتنمية شركاته ومحافظه الاستثمارية، والعمل على إعداد الخطط اللازمة للحفاظ على مقدراته ودعمها خدمة للاقتصاد الوطني ولكافة الشرائح المستفيدة من هذا الصندوق الاستثماري الهام.

يُشار إلى أن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي هو صندوق استثماري سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، يتبع مجلس الوزراء، ويهدف إلى استثمار أموال برنامج توزيع الثروة والمحافظ الاستثمارية من خلال الشركات القابضة والتابعة لها، التي يسهم في رأس مالها بقصد تنميتها، وبما يؤدي إلى تنشيط وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق عائدًا مناسبًا بموجب التشريعات النافذة.