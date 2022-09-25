«باشاغا» يُؤكد ضرورة تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، على ضرورة إعادة هيكلة الإعلام وتنظيم عمل مؤسساته والارتقاء بالخطاب الإعلامي إلى مستوى التحديات التي تواجه البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه، الأحد، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير الخارجية حافظ قدور، ووزير التخطيط والمالية الدكتور أسامة حماد، والكاتب والإعلامي محمد عمر بعيو.

واستعرض اللقاء دور الإعلام وتأثيره على الوعي المجتمعي، والدور المهم الذي تؤديه وسائل الإعلام في نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما ناقش اللقاء أهمية هيكلة الإعلام الداخلي والخارجي وتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية وسبل تقويم دورها، ووضع حدّ لخطاب الكراهية والتحريض على العنف، وتوجيهه نحو المصالحة الوطنية خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها ليبيا.