«باشاغا» يُؤكد على ضرورة استئناف انتاج النفط

شدّد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا على حرص الحكومة على عدم التصرف في إيرادات النفط بصورة مخالفة للقانون.

باشاغا وخلال زيارته لمناطق الهلال النفطي أكّد على ضرورة استئناف تصدير النفط على أن تتم إدارة الإيرادات وفق آلية ونزيهة وشفافة، حتى تعود بالمنفعة على جميع الليبين.

وقال باشاغا «نحن الآن نعمل بكل قوة وجدية على تقديم مشروع الميزانية لمجلس النواب، وتكون عادلة و شفافة وواضحة جداً، حيث سيكون فيها مبالغ مالية مخصصة لدعم البلديات بما يساهم في القضاء على المركزية و سهولة تقديم الخدمات لكل المواطنين».

وأشار باشاغا إلى وجود اتصالات مكثفة مع عدة أطراف محلية و دولية لوضع آلية شفافة تضمن عدم استغلال الإيرادات النفطية والاحتفاظ بها في حسابات الدولة الليبية بعيداً عن الصراعات السياسية بحيث نضمن أن تكون هذه الأموال لصالح الليبيين.