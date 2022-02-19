«باشاغا» يُؤكد على ضرورة العمل من أجل إنهاء الانقسام السياسي

التقى رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا مع أنصار ومؤيدي مشروع الاستقرار عبر التوافق والسلام والمصالحة وبناء الدولة في مدينة مصراتة، مستعرضا معهم آخر المستجدات السياسية وتصوره لمشروع الحكومة القادمة.

وأكد باشاغا على ضرورة العمل يداً واحدة من أجل إنهاء الانقسام السياسي السائد منذ سنوات، والذي طال مؤسسات الدولة وتسبب في إرهاق المواطن معنوياً ومادياً.

وشدّد باشاغا على ضرورة تسخير كافة الجهود للدفع بملف المصالحة، والذي سيقود الليبيين للإستفتاء على الدستور وإجراء إنتخابات عامة تنهي المراحل الإنتقالية.

وأكّد باشاغا على ضرورة أن تتوج تضحيات الشهداء والجرحى ببناء وطن العدل والإنصاف وتسير بنا إلى الدولة.